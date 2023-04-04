Разработчики многих браузеров обещают пользователям высокий уровень безопасности. Так же говорят о своём продукте создатели Tor Project и Mullvad VPN. Браузер Mullvad призван удалить из интернета цифровой отпечаток пользователя.
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Сервисы VPN способны прятать IP-адрес и менять местоположение пользователей, как и сеть Tor. Однако, рекламодатели в погоне за прибылями создают изощрённые средства отслеживания пользователей по отдельности и вместе. Речь идёт не только о файлах куки, но и о сборе таких данных, как user-agent браузера, язык операционной системы, список установленных в браузере плагинов, разрешений и шрифтов. Всё это в совокупности позволяет идентифицировать пользователя и отслеживать его активность в интернете.
Браузер Mullvad пытается скрыть эту информацию. Он не отправляет на сайты информацию о системе, применяет распространённые интерфейсы прикладного программирования, меняет размеры отображаемых страниц, чтобы спрятать разрешение экрана устройства. Количество шрифтов в нём тоже ограничено.
Применяя его наряду с другими методами защиты, такими как VPN и блокировщики рекламы, пользователи должны показывать минимум информации о себе. Браузер доступен бесплатно на платформах Windows, Mac и Linux, пишет PCWorld.