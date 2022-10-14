Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Функция Always-on VPN на системе Android может стать причиной утечки незашифрованных данных
VPN может оказаться не столь надёжным, как хотелось бы
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
ASUS 3060 за копейки в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Виртуальные частные сети (VPN) считаются важным приложением для миллионов пользователей интернета по всему миру. Именно VPN позволяют сохранять данные защищёнными от потенциальных киберугроз и атак. Теперь популярный шведский VPN-провайдер сообщил, что пользователи системы Android защищены не так хорошо, как им казалось.

реклама

В настройках Android пользователи могут выбрать опцию «Всегда включенный VPN». Она призвана ограничивать подключения к устройству без включенного VPN. Эта функция полезна для любителей конфиденциальности.

VPN создаёт виртуальный «туннель» между двумя точками глобальной сети, посредством которого зашифрованные данные могут передаваться без риска перехвата посторонними. Так как пакет данных зашифрован, источник и место назначения скрыты.

Шведский VPN-провайдер Mullvad сообщает, что Always-on VPN работает не лучшим образом. Android иногда отправляет «проверку подключения» для поиска близлежащих серверов. Проверки подключения содержат данные об устройстве, такие как IP-адрес, HTTPS-трафик и запросы DNS. Всё это передаётся в незашифрованном виде, так как не проходит через туннель VPN. Любой перехвативший проверку подключения может увидеть информацию об устройстве даже при включенной опции Always-on VPN.

Mullvad призывает Google изменить описание этой функции или исправить ошибку. Google уже отреагировала на эту информацию, но не так, как хотелось бы Mullvad. В компании говорят, что всё работает как было задумано.

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сейчас провайдеры VPN не могут обновить свои приложения, чтобы обойти эту уязвимость. Она встроена в операционную систему Android и не может быть отключена. Правда, для деанонимизации пользователей посредством этой уязвимости нужны достаточно опытные хакеры, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #безопасность #vpn
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Аудит безопасности Android обнаружил утечку трафика в обход VPN, и Google не будет ее исправлять
Google приносит вход без паролей в Android и Chrome
Microsoft закрыла две уязвимости нулевого дня в октябрьских вторничных патчах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто стоит за диверсией на трубопроводе Дружба, и кому выгодно поставлять нефть в Германию вместо РФ
7
Курс Биткоина пробил очередное дно – экономика США тонет, а рынок тянет криптовалюты вниз
21
RTX 4090 появилась в российских магазинах – цены удивляют
14
Швеция тайно передала Украине 3 самоходных системы РЛС ARTHUR – чем это грозит армии РФ
4
В Танзании натаскивают гигантских крыс с рюкзаками на поиск пострадавших под завалами
1
Семья клиентов «Тинькофф Банка» получила 4,5 млн руб кешбэка за покупки, их обвиняют в мошенничестве
10
Игры от Wargaming сменили владельца в РФ и свои названия, и 7 причин, почему я бросил World of Tanks
32
Майнеры уже добрались до GeForce RTX 4090 – сколько денег приносит самая быстрая видеокарта
11
Radeon RX 7900 XT окажется медленной, но недорогой, уступив GeForce RTX 4090 место флагмана
11
Возможно, графический процессор AMD Navi 31 получит поддержку интерфейса DisplayPort 2.1
+
Видеокарта за гроши – выбираем самые бюджетные игровые модели для тех, у кого денег как кот наплакал
6
DLSS 3.0 на старых видеокартах NVIDIA добавила 40 FPS игровой производительности
8
Рекордный гамма-всплеск с энергией 18 ТэВ пронесся недавно мимо нашей планеты
+
Пара моделей GeForce RTX 4090 от Gigabyte появилась в российской рознице — изучаем их цены
12
NVIDIA удалила ограничитель Lite Hash Rate в последнем графическом драйвере
4
В Epic Games Store через неделю раздадут Fallout 3 GotY Edition
+
Ограничитель майнинга NVIDIA LHR больше не работает — тест RTX 3080 Ti с новой версией драйверов
11
Видеокарты Gigabyte RTX 4090 имеют скрытые контакты разъема NVLink
1
В новом драйвере Nvidia Game Ready 522.25 обнаружены три новые карты серии RTX 3000
4
Магазины РФ завезли GeForce RTX 4090 – низкая цена и выгодная GeForce RTX 3090 Ti за 100 000р
14

Популярные статьи

Как летающий мопед стал одним из самых эффективных средств СВО в Украине и при чём тут Герань
35
8 простых и эффективных способов прокачать старый компьютер в 2022 году
45
О лучших и худших видеокартах с вторичного рынка
32
Почему Дженсен Хуанг такой жадный, когда за флагман будут просить $700, и сколько нам ещё ждать
89
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Обзор электрической мухобойки Rexant 70-0491
30
Легенда о черном майнере (страшная мистическая история)
24
Параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе беспроводного зарядного устройства
7
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
1
5 лучших беспроводных зарядных устройств для покупки в 2022 году
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий
07:26
почему. гиги и палиты официальные. серый товар сразу по гарантии видно. Например ссд самсунга там у них почти все по 1 году. сразу видно не официал. у ситилинка так же. как можно брать ссд блин...
Флагманы NVIDIA дешевеют после прихода в магазины РФ GeForce RTX 4090 – 5 GPU для экономных мажоров
Серега Попов
07:26
Асик производится под опр алгоритм и в случае просадки монеты его можно засунуть в одно место , как это произошло с асиками под эфир которые покупались по лошадиной цене , второе покупать кирпичи с по...
RTX 4090 показала прирост в игровой производительности, но в майнинге результаты уровня RTX 3090 Ti
inzer890
07:15
Попыхтит еще старичок 9900K.
Обязательно ли наличие PCIe версии 4.0 для раскрытия потенциала GeForce RTX 4090 — тест TPU
Дырокол Ибаставич
07:13
Божественная Windows 7, сделанная людьми, для людей. Черн0#азые только поганят всё - ни на что не способны. Ни трудиться ни созидать. Аминь.
Microsoft показала возможный будущий дизайн пользовательского интерфейса Windows
Серега Попов
07:11
Изначально было понятно что в математических задачах типа обсчета крипты все одинаково с предыдущим флагманом ибо количество куда ядер , и характеристики памяти и шины памяти плюс минус одинаково, а...
RTX 4090 показала прирост в игровой производительности, но в майнинге результаты уровня RTX 3090 Ti
Eisbrecher
07:07
Читаю внимательно твой текст >>Аварийность российских космических запусков с 2018 года составила меньше одного процента – 1 аварийный запуск на 86 удачных, причем 86 запусков подряд и ни одной аварии...
Китай пытается стать мировым гегемоном в сфере космоса
1TronpmG5
07:05
Вор у вора дубинку украл.
Семья клиентов «Тинькофф Банка» получила 4,5 млн руб кешбэка за покупки, их обвиняют в мошенничестве
Eisbrecher
07:05
>>через пару лет 6 ядер еле хватать будет в играх Я такое со времен Ryzen 1700 слышу)
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Октябрь)
Дмитрий Гончаров
06:58
Не проще ли сделать брызгалку с чем-нибудь токсичным?
Обзор электрической мухобойки Rexant 70-0491
Михалыч
06:58
DNS сейчас такой же серовоз.
Флагманы NVIDIA дешевеют после прихода в магазины РФ GeForce RTX 4090 – 5 GPU для экономных мажоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем