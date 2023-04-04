Отсутствие необходимость увольнять сотрудников после завершения острой фазы пандемии для Apple стало своего рода предметом особой гордости, поскольку компания поясняла, что не сильно раздувала штат в разгар пандемии, как это делали многие конкуренты из IT-сферы. Агентство Bloomberg выяснило, что Apple всё же придётся сократить часть персонала, ответственного за развитие розничной сети фирменных магазинов. Масштабы готовящихся сокращений не уточняются, но они должны оказаться незначительными.
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Как всегда, сокращаемым сотрудникам данный шаг преподносится как оптимизация организационной структуру, компания готова оказывать им всяческую поддержку. Ранее Apple уже провела сокращение количества задействованных подрядчиков, но на штатных сотрудниках эти меры не сказались. Часть сокращаемых сотрудников сможет позже вернуться на работу на схожие должности, прочим будет предложена компенсационная выплата в размере четырёхмесячного дохода.