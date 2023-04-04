Не всё так радужно, как пытается представить руководство.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Отсутствие необходимость увольнять сотрудников после завершения острой фазы пандемии для Apple стало своего рода предметом особой гордости, поскольку компания поясняла, что не сильно раздувала штат в разгар пандемии, как это делали многие конкуренты из IT-сферы. Агентство Bloomberg выяснило, что Apple всё же придётся сократить часть персонала, ответственного за развитие розничной сети фирменных магазинов. Масштабы готовящихся сокращений не уточняются, но они должны оказаться незначительными.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как всегда, сокращаемым сотрудникам данный шаг преподносится как оптимизация организационной структуру, компания готова оказывать им всяческую поддержку. Ранее Apple уже провела сокращение количества задействованных подрядчиков, но на штатных сотрудниках эти меры не сказались. Часть сокращаемых сотрудников сможет позже вернуться на работу на схожие должности, прочим будет предложена компенсационная выплата в размере четырёхмесячного дохода.