Зато другой важной компонент у него может стать хуже

В феврале были представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, продажи которых оказались достаточно высокими. Samsung в этом году не применяет в них собственных процессоров и полагается исключительно на Snapdragon 8 Gen 2.

реклама

Теперь появилась информация, что в последнем квартале года может быть представлен аппарат Galaxy S23 FE. Многим может не понравиться, что в нём будет использоваться процессор Exynos 2200, как в прошлогодних Galaxy S22 в некоторых странах. На этот раз данный процессор будет установлен в Galaxy S23 FE на всех рынках. Почему Samsung не выбрала более популярный чип, вроде Snapdragon 8 Gen 1, неизвестно.

С другой стороны, Galaxy S23 FE станет обладателем основной камеры 50 Мп вместо 12 Мп, как в прежних моделях Fan Edition. Будут предлагаться конфигурации устройства с объёмом памяти 6/128 и 8/256 ГБ, аккумулятор 4500 мАч и зарядка мощностью 25 Вт.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Остаётся напомнить, что официально планы по выпуску S23 FE подтверждены не были, и даже в таком случае ничего не помешало бы Samsung перенести или отменить устройство, пишет wccftech.