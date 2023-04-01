В феврале были представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, продажи которых оказались достаточно высокими. Samsung в этом году не применяет в них собственных процессоров и полагается исключительно на Snapdragon 8 Gen 2.
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Теперь появилась информация, что в последнем квартале года может быть представлен аппарат Galaxy S23 FE. Многим может не понравиться, что в нём будет использоваться процессор Exynos 2200, как в прошлогодних Galaxy S22 в некоторых странах. На этот раз данный процессор будет установлен в Galaxy S23 FE на всех рынках. Почему Samsung не выбрала более популярный чип, вроде Snapdragon 8 Gen 1, неизвестно.
С другой стороны, Galaxy S23 FE станет обладателем основной камеры 50 Мп вместо 12 Мп, как в прежних моделях Fan Edition. Будут предлагаться конфигурации устройства с объёмом памяти 6/128 и 8/256 ГБ, аккумулятор 4500 мАч и зарядка мощностью 25 Вт.
Остаётся напомнить, что официально планы по выпуску S23 FE подтверждены не были, и даже в таком случае ничего не помешало бы Samsung перенести или отменить устройство, пишет wccftech.