Твердотельные накопительные с интерфейсом PCIe Gen5 уже продаются, но они не до конца раскрыли потенциал технологии. Компании Micron и Phison совместными усилиями решили исправить это в линейке накопителей Crucial T700. Передача данных здесь осуществляется на скорости до 12,4 ГБ/с. Прежде выпущенные и протестированные накопители предлагали максимум 10 ГБ/с.
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Представленные теперь модели имеют последовательные скорости чтения/записи до 12400/11800 МБ/с. Это почти в два раза превосходит скорости накопителей на стандарте PCIe Gen4 и в 22 раза опережает накопители с интерфейсом SATA. Объём представленных моделей равен 1, 2 и 4 ТБ. У них есть обратная совместимость с системами с поддержкой Gen3 и Gen4.
Созданы накопители с применением 232-слойной памяти Micron TLC NAND. У них есть радиатор для пассивного отвода тепла, также предлагаются варианты без радиатора. Поддерживается технология Microsoft DirectStorage для ускорения загрузки игровых сцен. За защиту данных отвечает аппаратное шифрование TCG Opal 2.01. Эти накопители используют интерфейс NVMe 2.0 PCIe Gen 5 x4 в форм-факторе M.2 2280.
Сроки начала продаж и стоимость пока не были названы, пишет wccftech.