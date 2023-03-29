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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron сократит больше персонала, чем рассчитывала изначально
И мечтает о солидарности конкурентов в вопросе снижения объёмов выпуска продукции.
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Агентство Reuters поверхностно знакомит свою аудиторию с результатами второго фискального квартала 2023 года, который в календаре Micron Technology уже завершился. Выручка этого производителя памяти последовательно сократилась на 10% до $3,7 млрд, а в годовом сравнении снижение достигло 53%. Компании пришлось списать $1,43 млрд из-за наличия складских излишков продукции, а чистые убытки по итогам квартала достигли $2,1 млрд.

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Источник изображения: Reuters

Впрочем, компания рассчитывает начать увеличение поставок микросхем памяти к концу 2023 календарного года практически во всех трёх основных рыночных сегментах: серверном, ПК и графическом, а также мобильном. Рынок ПК и смартфонов по итогам 2023 календарного года сократится на несколько процентов, как считают в Micron, но в долгосрочной перспективе компания рассчитывает на рост спроса в серверном сегменте, связанный с популярностью систем искусственного интеллекта. По оценкам руководства Micron Technology, средний сервер для работы с такой системой требует в восемь раз больше оперативной памяти, и в три раза больше твердотельной. К 2025 году данная тенденция проявит себя в полной мере, поэтому строительство двух предприятий в США компания начнёт без задержки в этом и следующем году соответственно, хотя в текущем и собирается сократить капитальные затраты на 40% до $7 млрд.

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Придётся урезать и операционные расходы, ради чего вместо запланированных 10% компания до конца этого года сократит 15% персонала. Восстановление рынка памяти шло бы быстрее, как считают в Micron, если бы производители решительнее сокращали объёмы выпуска продукции. Сама компания уже снизила объёмы обработки кремниевых пластин на 25%, но картину портит упорство Samsung Electronics, которая в статусе лидера рынка считает уместным поддерживать темпы роста объёмов производства памяти.

#аналитика #финансы #полупроводники #micron #nand #память #dram
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