Быть может, гражданам Италии недолго осталось пользоваться возможностями чат-бота ChatGPT. Местный регулирующий орган отдал распоряжения заблокировать доступ к ChatGPT из-за опасений относительно нарушений общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). Особенно чиновников волнует существование уязвимости, из-за которой на прошлой неделе произошла утечка конфиденциальных пользовательских данных.
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Также говорится о том, что компания OpenAI не предпринимает достаточно усилий для защиты детей. Хотя разработчики утверждают, что чат-бот предназначен для людей старше 13 лет, проверки возраста при работе с ним отсутствуют.
OpenAI получает 20 дней на то, чтобы рассказать о своих планах по решению вышеназванных проблем. В противном случае компания может быть оштрафована на сумму до 20 млн евро или на 4% от годового оборота во всём мире.
В политике ChatGPT говорится, что данные переписки могут применяться для улучшения работы искусственного интеллекта, но эти данные используются анонимно. Также сказано, что компания не производит целенаправленного сбора персональных данных пользователей младше 13 лет.
На этой же неделе некоммерческая исследовательская организация отправила жалобу в Федеральную торговую комиссию США (FTC) с целью предотвратить выпуск будущих версий ChatGPT, пока OpenAI не будет вести более ясную политику. Около сотни известных в мире IT людей призвали на полгода приостановить выпуск новых версий алгоритмов ИИ, чтобы разработать законодательство для их регулирования, пишет Engadget.