Компания попробует устранить их с популярных площадок розничных продаж

Стоит зайти в магазин AliExpress и задать в поиск фразу вроде «RTX 3070», как появляются видеокарты с такими названиями, о которых никто никогда не слышал. Неизвестные бренды предлагают карты по низким ценам, зачастую с необычным охлаждением. Очевидно, что Nvidia не имеет отношения к созданию этих видеокарт. Производители вроде JieShuo, Bingying, 51RSIC, Corn, Mllse не входят в число её официальных партнёров.

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Покупать подобные видеокарты можно только на свой страх и риск. Если повезёт, можно стать обладателем видеокарты по цене ниже обычного, при этом она будет работать не хуже предложений от более известных брендов. Однако, есть ненулевая вероятность получить по почте не то или что карта скоро выйдет из строя и претензии предъявлять будет некому.

Иногда подобные видеокарты покупаются у известных производителей оптом по сниженным ценам, а потом на них меняют наклейки. Такой является карта MANLI RTX 4090.

Ещё под видом видеокарт для ПК могут предлагаться варианты на графических процессорах для ноутбуков. Они могут работать вполне неплохо, если повезёт. Nvidia не давала разрешения продавать мобильные графические процессоры в дискретных видеокартах. Это может означать, что в будущем она может решить внести изменения в драйверы, которые помешают работать подобным картам. Что может быть ещё хуже, у некоторых производителей драйверы заражены вредоносным кодом.

Не стоит забывать и о майнинге. В продаже остаётся немало предложений разной степени прожаренности. Многие компании специализируются на реализации подобных карт, сначала стараясь придать им приличный внешний вид. Некоторые даже не ленятся красить модули памяти, чтобы скрывать появившийся на них желтоватый оттенок.

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Чтобы противостоять всему этому хаосу, Nvidia стала сотрудничать с китайскими платформами электронной коммерции. Им запрещено продавать бывшие в употребление видеокарты серий RTX 20, GTX 16 или GTX 10. Минимум четыре сети согласились на это требование, пишет Videocardz.