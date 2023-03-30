Новые смартфоны стоимость свыше 30000 руб

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В четверг в Китае состоялся анонс линейки смартфонов Meizu 20, куда вошли стандартная версия и модель Pro. Они выходят на смену смартфонам Meizu 18 2021 года. Кое в чём внешний вид этих устройств напоминает аппараты iPhone 14 и Galaxy S23.

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Новинки получили экран AMOLED E6 с минимальными рамками вокруг. У обычной версии диагональ экрана составляет 6,5 дюйма с частотой 144 Гц. Версия Pro предлагает экран размером 6,81 дюйма с разрешением 2K, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, поддержкой 100% цветового диапазона DCI-P3, максимальной яркостью 1800 нит и стандартом HDR10. В обоих случаях под экраном находится сканер отпечатков, экраны защищены стеклом Gorilla Glass Victus. Сзади вертикально располагаются три камеры.

Основная камера Meizu 20 Pro обладает разрешением 50 Мп. Есть также сверхширокоугольная и камера телефото с таким же разрешением. У стандартной модели основная камера тоже 50 Мп, сверхширокоугольная 16 Мп и макро 5 Мп. Передняя камера в обоих случаях 32 Мп.

Внутри находится флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Объём оперативной памяти LPDDR5 достигает 12 ГБ, хранилища UFS 4.0 максимум 512 ГБ. Для охлаждения применяется испарительная камера. Meizu 20 обладает аккумулятором 4700 мАч и зарядкой мощностью 67 Вт. Версия Pro получила аккумулятор 5000 мАч, проводную зарядку 80 Вт и беспроводную 50 Вт. Поверх Android установлена оболочка Flyme 10.

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Доступны стандарты связи 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, также имеются стереодинамики. Стандартная версия стоит от 2999 юаней, Pro от 3999 юаней, сообщает Gizmochina.