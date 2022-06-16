Неизвестно, будет ли она продаваться за пределами Китая

Meizu уже какое-то время не выпускает смартфонов, но новый принадлежащий компании бренд PANDAER производит довольно интересные гаджеты. Недавно Meizu говорила о грядущем релизе игровой консоли, созданной совместно с китайским производителем AYANEO. Речь идёт о портативной игровой консоли PANDAER x AYANEO на Windows.

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Данная модель основана на консоли AYANEO AIR Pro с рядом изменений. Она обладает экраном OLED размером 5,5 дюйма с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Размер корпуса 224 х 89,5 х 28 мм, вес 410 г. Используется процессор AMD Ryzen 5 5560U на архитектуре Zen 3 и с графикой Radeon RX Vega 6 с шестью вычислительными блоками на частоте 1600 МГц. Объём памяти LPDDR4x 16 Гб при частоте 4266 МГц. Ещё есть твердотельный накопитель 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 7350 мАч. Среди стандартов связи доступны Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Стоимость в Китае составляет 3999 юаней, пишет Gizmochina.

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