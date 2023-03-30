Аналитическая фирма IDC сообщает, что в этом году может быть поставлено 21,4 млн гибких смартфонов. Это в полтора раза больше, нежели 14,2 млн аппаратов по итогам прошлого года. С 2022 года по 2027 год ежегодный рост темпов поставок гибких смартфонов может составлять 27,6%. Это означает, что в 2027 году будет выпущено 48,1 млн экземпляров.
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Аналитики полагают, что рынок гибких смартфонов неплохо справляется с экономическим кризисом. При этом средняя стоимость аппаратов уменьшаться не торопится и во всех странах эти смартфоны относятся к премиальной категории продуктов.
Зато постепенно повышается качество аппаратов. Долговечность и удобство взаимодействия растут у всех производителей, в будущем ожидается расширение функциональности.
В прошлом году средняя цена сократилась на 10% и в результате рынок гибких смартфонов вырос на 75,5%. В этом году число производителей вырастет и объём поставок должен увеличиться на 50,5%. При этом от рынка смартфонов в целом ждут падения на 1,1%.
К 2027 году на долю гибких смартфонов может приходиться 3,5% рынка против 1,2% сейчас, пишет Neowin.