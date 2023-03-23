Значительный рост их продаж ожидается к 2027 году

Аналитическая компания IDC даёт прогноз, согласно которому в этом году поставки игровых компьютеров и мониторов не дотянут до прошлогоднего уровня. Нераспроданные прошлогодние запасы являются одной из причин этого. Другими причинами можно назвать не лучшее состояние экономики и отсутствие значительных обновлений среди устройств этой категории.

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В краткосрочной перспективе ситуация на этом рынке будет не самой благоприятной, зато к 2027 году игровые компьютеры и мониторы должны обойти обычные. Если в этом году их должно быть продано 58,8 млн, то в 2027 году это значение может вырастет до 75,1 млн.

Аналитики начали следить за игровыми мониторами в 2016 году и в прошлом году они впервые показали спад поставок. Через пару кварталов ожидается сокращение складских запасов до обычного уровня, после чего поставки должны начать расти.

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Напомним, что пандемия привела к росту продаж технологических продуктов, поскольку люди вынуждены были работать и отдыхать на дому. Времени с тех пор прошло немного, поэтому у большинства пользователей необходимость обновляться отсутствует. К тому же в США растут процентные ставки для борьбы с инфляцией, что также не способствует дорогостоящим покупкам, пишет Neowin.