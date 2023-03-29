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Puget Systems: Intel набрала долю 70% в потребительских процессорах, AMD лидирует в рабочих станциях
Отчёт за 2021-2022 годы показал случившиеся на рынке компьютеров перестановки
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Компания Puget Systems опубликовала очередной статистический отчёт по процессорам для настольных ПК. Взята информация из заказов за 2021–2022 годы.

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В прошлом году среди заказов у этой фирмы лидировали процессоры Intel, что означает изменения расстановки сил по сравнению с 2021 годом. Зато позиции AMD остались прежними на рынке рабочих станций. Threadripper PRO брали почти в 20 раз чаще, нежели процессоры Intel Xeon.

Доля видеокарты Nvidia RTX немного выросла, а среди накопителей доминируют модели с интерфейсом NVMe. Что касается операционных систем, Windows 11 почти год спустя после релиза обошла Windows 10.

Появление процессоров Alder Lake 12-го поколения с увеличенным числом ядер вернуло интерес заказчиков к чипам Intel. В прошлом году на долю Intel пришлось 70% заказов в Puget Systems, а у AMD доля составила оставшиеся 30%. В конце прошлого года были представлены новые поколения процессоров, но статистика по ним войдёт уже в следующий отчёт.

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На рынке рабочих станций лидируют Threadripper и Threadripper Pro. В 2021 году заказчики отдавали предпочтение процессорам AMD Ryzen Threadripper. Intel в этом году представила процессоры для рабочих станций Sapphire Rapids в Xeon W-3400 и Xeon W-2400, а AMD до конца года выпустит новое поколение Threadripper, что может внести изменения в расстановку сил, пишет wccftech.

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#amd #intel #процессоры
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