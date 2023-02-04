Puget переходит на накопители Sabrent

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Занимающаяся сборкой компьютеров американская компания Puget Systems прекратила устанавливать твердотельные накопители Samsung 990 Pro в свои системы после появления множества жалоб на их работоспособность. Проблемы с накопителями Samsung появились ещё в прошлом году, когда Puget заметила аномально высокий уровень отказов модели 980 Pro 2 ТБ. Совместно с производителем было проведено расследование. Недавно Samsung выпустила обновление прошивки для исправления ситуации.

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Теперь более современная модель Samsung 990 Pro также оказалась проблемной. У некоторых пользователей утилиты накопителя показали падение состояния диска до 93%, хотя записано было всего 7 ТБ. У одного пользователя накопитель был изношен на 36% после записи менее 2 ТБ данных.

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Samsung расследует эти сообщения, а Puget пока будет ставить накопители другого производителя. Выбор пал на Sabrent NVMe 1 ТБ и 2 ТБ Puget. Компания уже имеет опыт применения накопителей Sabrent 4 ТБ и 8 ТБ, проблем с ними не было. Накопителем минимального объёма в 500 ГБ останется Samsung 980 Pro, пишет Techspot.