Пора знакомиться с терминами CorePC, «разделение состояний» и Hudson Valley

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Согласно последней информации, операционная система Windows 12 будет спроектирована в виде модулей, позволяя быстро и регулярно обновлять её. Концепция CorePC разделяет систему на компоненты, что Microsoft пытается сделать уже не впервые. Такая задумка относилась к Windows 10X. Эта версий не была выпущена, но её интерфейс вошёл в состав Windows 11.

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CorePC применяет «разделение состояний», деля систему на части. Неизвестно, будут эти части доступны пользователям или нет. Каждую такую часть можно будет обновлять отдельно. В теории это ускорит процесс обновления Windows.

Ещё в 2020 году Microsoft начала выпускать Windows Feature Experience Pack, дающие доступ к различной функциональности. Их обновление могло происходить за пределами обычных сроков обновления. Например, браузер Microsoft Edge обновляется отдельно от операционной системы.

Таким образом, Microsoft продолжает делать Windows всё более модульной. Так компания старается конкурировать с хромбуками и операционной системой Google Chrome OS в сегменте недорогих компьютеров, а на верхнем уровне сможет управляться с более требовательными к ресурсам приложениями ИИ.

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Все эти новшества могут относиться к следующей версии Windows, сейчас известной под кодовым именем Hudson Valley, пишет PCWorld.