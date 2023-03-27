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У следующей версии Windows могут вырасти требования к оперативной памяти
А вот требования к наличию нового чипа безопасности специалисты считают маловероятными.
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Sunrise King, Unsplash

В Сети всё чаще говорят о возможном выпуске Windows 12 во второй половине 2024 года, так ресурс Deskmodder уже обсуждает возможные изменения интерфейса, которые сейчас тестируются ограниченной группой пользователей в тестовой ветке Canary Insider. В числе этих изменений плавающая панель задач, часть элементов которой, включая значки области уведомлений, перенесут в верхнюю часть рабочего стола. В новом сообщении авторы Deskmodder порассуждали на тему системных требований новой версии операционной системы, опираясь на скрытые изменения в тестовых сборках и информацию, которой инсайдер Брэд Самс (Brad Sams) поделился в своём видео на YouTube.

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По представленной информации, если новая версия Windows и появится, то сохранит наличие TPM 2.0 в качестве одного из основных требований. Некоторые пользователи высказывают опасения, что новая система может потребовать микросхему безопасности Pluton, но специалисты считают, что это маловероятно, поскольку первые устройства с Pluton появились только в начале 2022 года и такое требование наложит существенные ограничения на совместимость. Для Pluton ещё слишком рано и эта защита останется опциональной, пишут в Deskmodder. А вот что скорее всего поменяется, так это требование к оперативной памяти, минимумом для новой системы может стать объём 8 ГБ, что связывают с расширением возможностей и интеграцией Cloud PC.

Источники
Deskmodder
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#windows #операционные системы
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