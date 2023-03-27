В понедельник на просторах интернета появились фотографии материнской платы ASRock A620. Этот чипсет, наряду с B650 и X670, призван обеспечить недорогой доступ к компьютерам с процессорами под сокет AM5.
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Отличительной чертой чипсета A620 является отсутствие поддержки стандарта PCIe Gen5, так что сюда невозможно установить самые продвинутые устройства хранения данных. Впрочем, твердотельных накопителей с Gen5 пока мало, а видеокарт нет вовсе.
Платформа AMD A620 хорошо сочетается с процессорами Ryzen 7000X3D. Эти чипы не предназначены для разгона, а у некоторых моделей TDP ниже, чем у аналогичных чипов серии 7000X. Это значит, что материнские платы обойдутся VRM попроще без лишней нагрузки.
ASRock собирается представить материнскую плату A620M-HDV/M.2 форм-фактора Micro-ATX с единственным слотом PCIe Gen4 x16 и двумя DDR5 DIMM. Платы на чипсете A620 станут первыми в бюджетном сегменте, где будет поддержка оперативной памяти DDR5. Её стоимость продолжает снижаться, что делает покупку этой памяти для бюджетных компьютеров всё более оправданной.
AMD пока не называла официальных сроков появления чипсета, но можно рассчитывать увидеть его в апреле, пишет Videocardz.