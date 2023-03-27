Это означает скорое появление в продаже плат на этом чипсете

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В понедельник на просторах интернета появились фотографии материнской платы ASRock A620. Этот чипсет, наряду с B650 и X670, призван обеспечить недорогой доступ к компьютерам с процессорами под сокет AM5.

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Отличительной чертой чипсета A620 является отсутствие поддержки стандарта PCIe Gen5, так что сюда невозможно установить самые продвинутые устройства хранения данных. Впрочем, твердотельных накопителей с Gen5 пока мало, а видеокарт нет вовсе.

Платформа AMD A620 хорошо сочетается с процессорами Ryzen 7000X3D. Эти чипы не предназначены для разгона, а у некоторых моделей TDP ниже, чем у аналогичных чипов серии 7000X. Это значит, что материнские платы обойдутся VRM попроще без лишней нагрузки.

ASRock собирается представить материнскую плату A620M-HDV/M.2 форм-фактора Micro-ATX с единственным слотом PCIe Gen4 x16 и двумя DDR5 DIMM. Платы на чипсете A620 станут первыми в бюджетном сегменте, где будет поддержка оперативной памяти DDR5. Её стоимость продолжает снижаться, что делает покупку этой памяти для бюджетных компьютеров всё более оправданной.

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AMD пока не называла официальных сроков появления чипсета, но можно рассчитывать увидеть его в апреле, пишет Videocardz.