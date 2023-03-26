Карта с нестандартным охлаждением от производителя бюджетных моделей

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В своё время китайский бренд Onda был достаточно популярным у себя на родине. Он продавал недорогие видеокарты вроде X600 и X500, которые пользовались спросом в интернет-кафе. Пандемия COVID-19 привела к проблемам с поставками комплектующих, в результате чего Onda выпустила мало карт серии RTX 30.

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Сейчас ситуация вернулась в норму и Onda анонсировала свою первую видеокарту поколения RTX 40. На этот раз производитель не стал мелочиться и представил вторую в иерархии новых карт модель RTX 4080. Она отличается системой охлаждения, которой нет ни у одного другого производителя.

Onda RTX 4080 Magic Sword обладает одним вентилятором размером 10 см и двумя 9 см. Когда нагрузок нет, вентиляторы не крутятся и карта работает бесшумно. Шесть тепловых трубок и задняя панель из анодированного металла способствуют лучшему отводу тепла.

Это карта на графическом процессоре AD103 с 9728 вычислительными ядрами CUDA на частоте 2505 МГц. Как и у других производителей, эта модель получила 16 ГБ памяти GDDR6X и шину памяти 256 бит. Для подключения применяется разъём HDMI и три DisplayPort.

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Стоимость в Китае составляет 8999 юаней, что по нынешнему курсу составляет 100000 руб, пишет Videocardz.