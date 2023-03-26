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В интернете появились слайды внутренней презентации компании Intel. На них описаны процессоры Xeon следующего поколения. Слайды созданы ещё в 2021 году, так что характеристики с тех пор могли поменяться.

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Ранее этой неделе появились фотографии сокета LGA-7529. Он применяется для флагманских процессоров Xeon Granite Rapids и Sierra Forest, которые появятся не в этом году. Socket BR должен поддерживать процессоры с TDP до 500 Вт.

Intel намеревается на 40% поднять скорость 80-ядерного чипа Granite Rapids-SP Xeon и обеспечить двукратный прирост производительности 120-ядерного Granite Rapids-AP. Granite и Sierra представляют собой разные продукты, первый из которых применяет только производительные ядра Redwood Cove, а второй экономичные ядра.

Процессоры Granite должны быть выпущены после Emeralds Rapids, которые ожидаются в конце года. Линейки Emerald и Sapphire Rapids выпустят под нынешнюю платформу Eagle Stream, а чипы Rapids и Sierra Forest предназначаются для будущей платформы Birch Stream.

На слайдах показана поддержка восьмиканальной памяти DDR5-6400 на разъёме E (LGA-4677), TDP 350 Вт и 88 линий PCIe Gen5. Более совершенная платформа Socket BR (LGA-7529) сможет работать с 12-канальной памятью DDR5-6400 и иметь до 96 линий PCIe Gen5. В обоих случаях будут поддерживаться 64 полосы CXL 2.0.

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Granite Rapids на слайдах имеют обозначения UCC, XCC, HCC и LCC, одно из которых в итоге может относиться к линейке Xeon Workstation (HEDT). Intel предлагает три варианта охлаждения под сокеты LGA-7529 в зависимости от мощности процессора в диапазоне 350-500 Вт. Корпоративные пользователи получают выбор между воздушным и жидкостным охлаждением Granite Rapids-AP с пятью чиплетами, сообщает Videocardz.

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#intel #процессоры
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