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Gizmochina: Использование смартфонов ухудшает иммунитет и вызывает другие проблемы
Исследователи предлагают пользоваться ими не больше 15 минут в день
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Смартфоны давно стали неотъемлемой частью жизни большинства людей. Однако, во всём нужна умеренность, а неумеренная работа со смартфонами не пойдёт на пользу здоровью. Недавно проведённые исследования дают понять, что если пользоваться смартфоном меньше 15 минут в сутки, иммунитет и психическое состояние могут стать лучше.

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Специалисты из Университета Суонси в UFC установили, что такое небольшое время работы со смартфоном улучшает общее самочувствие и иммунную систему, попутно избавляя от чувства депрессии и одиночества. В исследовании задействовали 50 человек возрастом 20-25 лет. Они заполнили анкеты с вопросами о здоровье, иммунитете, сне и беспокойстве. Эти участники были разделены на три группы. Люди из первой группы работали со смартфонами как обычно, из второй группы меньше обычного.

У участников из второй группы была улучшена иммунная функция, сон и уменьшилась депрессия. Иммунитет укрепился примерно на 15%, качество сна улучшилось на 50%, симптомы депрессии сократились на 30%. Из этого сделан вывод, что чем меньше времени человек проводит в соцсетях, тем лучше его физическое и психическое здоровье.

Множество исследований говорят, что если проводить за экраном слишком много времени, физическое и психическое здоровье могут пострадать и вырастает риск разных заболеваний. Среди них ухудшение зрения, более быстрый темп появления мешков под глазами, тугоподвижность суставов рук, ухудшение функции желудочно-кишечного тракта, повышение давления в шейном отделе позвоночника. Вырастает вероятность депрессии, нарушаются биоритмы и увеличивается риск развития рака.

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Все эти пугающие диагнозы мало кого заставляют меньше сидеть за компьютером или смотреть в смартфон. В таком случае следует хотя бы выбирать правильные позы, безопасное расстояние от экранов, не смотреть на них в темноте и периодически делать перерывы, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #здоровье #здоровье зубов
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