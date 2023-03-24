Это должно сделать их быстрее, холоднее и тише обычного

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ведущий мировой производитель компьютеров, компания Lenovo, представила ряд игровых ноутбуков под брендом Legion. В их число вошли новые варианты 16-дюймовых Slim 7, Slim 7i, Slim 5 и Slim 5i, а также новый 14-дюймовый Slim 5. Из названий видно, что это тонкие модели, что для игровых ноутбуков является значительным достижением.

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Помимо процессоров последнего поколения от Intel и AMD, эти ноутбуки получили чипы обработки искусственного интеллекта. Эти чипы отвечают за функцию под названием AI Engine+. Она динамически меняет температуру таким образом, чтобы иметь максимальную производительность при минимальном шуме и нагреве.

Хочется верить, что это приведёт к увеличению частоты кадров при сохранении температуры или к падению температуры при сохранении частоты кадров. Однако, производитель пока не показал результатов тестирования.

Ноутбуки Slim 7 обладают экранами с соотношением сторон 16:10. Есть версии формата WQXGA/240 Гц и 3,2K/165 Гц. Клавиатуры Lenovo Legion TrueStrike обладают RGB-подсветкой каждой клавиши и ходом 1,5 мм. Ноутбуки Slim 5 дешевле, в них предлагается экран WXGA/240 Гц в 16-дюймовом варианте и панель OLED в 14-дюймовым. Клавиатура имеет четыре зоны подсветки RGB.

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Стоимость обеих вариантов Slim 7 стартует от $1769,99. 16-дюймовые Slim 5 и Slim 5i стоят от $1199,99 и $1349,99 соответственно. 14-дюймового Slim 5 предстоит ждать до октября и его цена пока неизвестна, пишет Theverge.