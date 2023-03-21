Модель станет самой доступной в линейке Legion.

Компания Lenovo только что представила в Китае последнее дополнение к линейке игровых ноутбуков Legion – модель под названием GeekPro G5000. Новый лэптоп отличается доступной ценой, что делает его идеальным вариантом для геймеров, которые хотят получить достаточную производительность для игр, при этом не опустошая кошелёк.

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Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560x1440p и впечатляющей частотой кадров – 165 Гц. Дисплей может похвастаться максимальной яркостью в 350 кд/кв.м. и охватывает 100% цветового пространства sRGB. GeekPro G5000 поставляется с 16Gb оперативной памяти DDR5-5200 и 1Tb SSD-накопителем. Кроме того, он оснащен аккумулятором ёмкостью 60 Втч и адаптером питания USB-C мощностью 140W, который входит в комплект поставки.

Базовая версия ноутбука поставляется с процессором i5-13500H и встроенной видеокартой GeForce RTX 4050 Laptop с потреблением 95W. Между тем, топовая версия оснащена процессором Core i7-13700H и ускорителем GeForce RTX 4060 Laptop с потреблением 115W. Цена базовой модели установлена на уровне $1 020, в то время как топовая версия стоит $1 165.

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На сайте производителя сказано, что Lenovo GeekPro G5000 – это мощный и доступный игровой ноутбук, который наверняка понравится геймерам с ограниченным бюджетом.