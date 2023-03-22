2 месяца прошло с той поры, когда компания Amazon объявила о рекордных увольнениях в размере 18000 сотрудников. На этой неделе сообщается, что компания собирается уволить ещё 9000 человек. Среди них будут сотрудники подразделений Amazon Web Services, PXT и Advertising. 400 человек потеряют рабочие места в дочерней компании Twitch.
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Amazon, наряду со многими другими технологическими гигантами, наняла много сотрудников во время пандемии, когда спрос на услуги в интернете был необычайно велик. Сейчас по всему миру наблюдается экономический спад, так что многие сотрудники оказались лишними.
9000 человек будут уволены в следующие несколько недель. Компания пишет, что это было сложное решение, но необходимое для долгосрочного развития.
Отдельное объявление написал генеральный директор Twitch Дэн Клэнси. По его словам, макроэкономическая обстановка, темпы роста количества пользователей и доходов не соответствуют ожиданиям компании. Не так давно в сервисе произошли изменения в оплате стримеров, из-за чего некоторые популярные стримеры ушли на другие платформы.
Всего несколько дней назад бывший генеральный директор Twitch Эммет Шир ушёл в отставку. Говорилось, что это произошло по личным мотивам, но вполне возможно, что он не хотел принимать участие в увольнениях персонала.
Что касается Amazon, там ещё не полностью определились с тем, кого именно будут увольнять. Это произойдёт ближе ко второй половине апреля, после чего сотрудники получат уведомления. Также им достанется выходное пособие, пособие по переходному медицинскому страхованию и помощь в трудоустройстве.
В последнем квартале прошлого года Amazon показала плохие финансовые результаты, в результате чего впервые с 2014 года зафиксирован годовой убыток. Компания закрывает восемь магазинов Amazon Go, закрывает и отказывается от планов по открытию десятков новых складов в США и приостанавливает строительство второй штаб-квартиры в Вирджинии, пишет Techspot.