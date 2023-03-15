Подразделение спутникового интернета Amazon, Project Kuiper, начнет массовое производство спутников в конце этого года.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Amazon.com планирует запустить свои первые интернет-спутники в космос в первой половине 2024 года и вскоре после этого провести начальные коммерческие испытания, заявила компания во вторник, готовясь конкурировать со SpaceX Илона Маска и другими компаниями за предоставление широкополосного доступа в Интернет по всему миру.

Подразделение спутникового интернета Amazon, Project Kuiper , начнет массовое производство спутников в конце этого года, сообщила компания. Это будут первые из более чем 3000 спутников, которые технологический гигант планирует запустить на низкую околоземную орбиту в ближайшие несколько лет.

«Мы обязательно проведем бета-тестирование с коммерческими клиентами в 2024 году», — заявил на конференции в Вашингтоне старший вице-президент Amazon Дэйв Лимп.

Amazon планирует запустить половину сети Kuiper из 3236 спутников к 2026 году. Лимп, который курирует производство потребительских устройств Amazon, сказал, что компания планирует производить от трех до пяти спутников в день чтобы достичь этой цели.

Имея планы вложить более 10 миллиардов долларов в сеть спутников, Amazon рассматривает свой опыт производства миллионов устройств на базе своего собственного производства бытовой электроники как преимущество перед конкурентом SpaceX, космической компанией, принадлежащей Маску, чья сеть Starlink уже имеет около 4000 спутников в космосе.

Amazon планирует запустить пару прототипов спутников в начале этого года на борту новой ракеты совместного предприятия Boeing-Lockheed United Launch Alliance. Ожидается, что запуск в 2024 году с первыми серийными спутниками станет первым из многих других в кампании быстрого развертывания с использованием ракет, закупленных Amazon в 2021 и 2022 годах.

Во вторник компания также представила список из трех различных терминалов и антенн, которые будут соединять клиентов с ее спутниками на орбите.

«Стандартный клиентский терминал» с 11-дюймовыми квадратными антеннами обойдется компании менее чем в 400 долларов каждая за производство и предоставление клиентам интернета со скоростью 400 мегабит в секунду, говорится в заявлении Amazon.

Потребительские терминалы Starlink от SpaceX по цене 599 долларов каждый, а также другие терминалы, сделанные на заказ для правительств и предприятий, используются «более чем миллионом клиентов на сегодняшний день», — говорит Джонатан Хофеллер, глава SpaceX по корпоративным продажам Starlink.

Мобильная антенна квадратной формы меньшего размера, шириной 7 дюймов и весом один фунт станет «самым доступным» терминалом Amazon для сети, хотя компания не раскрывает пока цену.

Самая большая и «наиболее мощная» модель антенны Amazon, «предназначенная для корпоративных, государственных и телекоммуникационных клиентов», будет иметь размер 19 на 30 дюймов и обеспечивать скорость интернета до 1 гигабита в секунду — достаточно быстро, чтобы загружать видео высокой четкости.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде