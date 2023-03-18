Этому поможет новый раствор для обработки панелей

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Улучшение техпроцесса в Пусанском Национальном университете Южной Кореи делает ближе создание экономически выгодных органических светоизлучающих диодов (OLED) с повышенной долговечностью и эффективностью. Это означает, что экраны OLED появятся в большем количестве смартфонов, телевизор, мониторов и других устройств по меньшей цене.

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Исследователи говорят, что сейчас производство OLED дорогое и трудное. Новый вариант с обработкой раствором повышает эффективность. Исследователи синтезировали материал с устойчивостью к растворителям на 99% и создали с его применением красное фосфоресцентное OLED-устройство. Этот материал обладает оптимальным энергетическим уровнем, высокой мобильностью и хорошо образует плёнку, что важно для коммерческого производства.

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Дисплеи OLED существуют ни одно десятилетие, но только в последние годы они получили широкое распространение за счёт снижения стоимости производства. Качество изображения у таких панелей заметно выше по сравнению со светодиодными дисплеями. Они расходуют меньше энергии, меньше весят и у них меньше времени отклика, пишет Techspot.