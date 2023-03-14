Нитевидные нано-кристаллы - это сила!

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Сегодня появились новости о том, что группа учёных из Политеха Северной Столицы в кооперации с командой из Сколтеха разработали и протестировали совершенно новый метод производства гибких экранов.

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Инновационная технология позволяет создавать не просто гибкие дисплеи, а дисплеи, которые в три раза ярче, чем экраны OLED.

При этом срок службы новых экранов оценивается в 20 лет!

Ближайшие конкуренты данной технологии - современные дисплеи, которые используются в производстве гибких экранов для смартфонов.

В основе российской разработки лежит технология производства нитевидных нанокристаллов на основе полупроводников, из которых "собираются" светодиоды. Получившиеся элементы могут гнутся, растягиваться, но не терять своей прочности.

Это гораздо более эффективное (хотя и более дорогое) и долговечное производственное решение, чем современные гибкие экраны, которые в основе своей состоят из органических материалов.

Пока что перспективы у данной технологии очень хорошие. Такие панели можно использовать не только в секторе смартфонов, но и при производстве солнечных батарей, любой носимой электроники, а также мобильных устройств.

Сейчас рынок гибких дисплеев оценивается примерно в 15 миллиардов долларов США, новая технология способна совершить настоящую революцию в индустрии "экраностроения".

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