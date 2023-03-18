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Маркетинговые изображения показали дизайн смартфона Samsung Galaxy A24 на Helio G99
Также стали известны некоторые его характеристики
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На этой неделе были анонсированы смартфоны Samsung Galaxy A54 и A34. Однако, в этой линейке аппаратов будут и другие новинки. Более доступная по цене модель Galaxy A24 должна быть представлена в ближайшее время.

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Рекламные изображения аппарата позволили познакомиться с его внешним видом. Оттуда же стали известны некоторые спецификации. Хотя этот смартфон относится к числу одного из наиболее дешёвых у Samsung, он будет обновлён по сравнению с моделью Galaxy A23.

Аппарат обладает экраном Super Amoled размером 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц при соотношении сторон 19,5:9. Используется процессор MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. Аппарат прошлого поколения работает на Snapdragon 680 и доступен в конфигурациях 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ хранилища.

Вместо четырёх камер на этот раз сзади их три с разрешениями 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 13 Мп.

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Наконец, есть разъём для наушников, сканер отпечатков пальцев сбоку и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт. Аппарат будет предлагаться в чёрном, бордовом, зелёном и серебристом цветах, пишет Phonearena.

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#смартфоны #samsung
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