Тестирование в 15 играх выявило падение средней и минимальной частоты кадров

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

При начале работе с системой Windows 11 некоторые пользователи жаловались на то, что настройки безопасности по умолчанию ухудшают игровую производительность. Даже если эти настройки были выключены, обновления последних месяцев могли включить их обратно. Тестирование показало, что компьютеры даже с самыми современными компонентами могут терять значительную часть производительности.

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В своё время появлялись статьи, в которых советовали отключить безопасность на основе виртуализации (VBS). Некоторые выпущенные с тех пор обновления систем Windows 10 и 11 включали её обратно. Частота кадров в играх в результате могла сократиться до 10%.

VBS представляет собой необязательный уровень безопасности, применяющий виртуализации для изолирования части памяти компьютера. Это призвано защитить память от вредоносного кода. Применяется также целостность кода с поддержкой гипервизора (HVCI), что и может оказать главное влияние на ухудшение производительности.

Полезность VBS и HVCI является спорным вопросом и на каждом компьютере результаты могут быть разные. На домашних компьютерах с одним пользователем без этой защиты вполне можно обойтись, тогда как в офисных компьютерах и ноутбуках с многочисленными пользователями она играет более важную роль. В итоге владелец компьютера сам должен решить для себя, стоит ли повышенная защита потери части производительности компьютера.

В 2021 году тесты показывали, что VBS в худшем случае отнимает 30% производительности, особенно на процессорах вроде Ryzen первого поколения и Intel десятого поколения. Теперь специалисты с сайта Tom’s Hardware рассмотрели ситуацию снова и установили, что даже очень мощные видеокарты вроде GeForce rtx 490 теряют производительность.

В 15 видеоиграх, в том числе Far Cry 6, Spider-Man: Miles Morales и Forza Horizon 5, в среднем скорость падала на 5%. Минимальная частота кадров уменьшалась ещё сильнее. Чем ниже разрешение, тем больше потери производительности. Больше всего теряет Microsoft Flight Simulator, скорость которого уменьшилась на 11% на разрешении 1080p и на 8% на разрешении 4К.

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Для проверки работы VBS нужно открыть приложение «Параметры» и ввести в поиск «безопасность устройства». В разделе «Изоляция ядра» нажмите «Сведения об изоляции ядра». Здесь можно отключить «Целостность памяти», чтобы вернуть производительность. После этого необходимо перезагрузить компьютер, пишет Techspot.