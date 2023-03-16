Это рекордный показатель с момента начала ведения статистики в 2000 году

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Очередная статистика Центра жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) показывает, что в прошлом году злоумышленникам в интернете удалось украсть у жителей США более $10,3 млрд. Граждане США подали 800994 жалобы. Это на 5% меньше показателя 2021 года, но тогда жертвы потеряли только $6,9 млрд.

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В последние пять лет IC3 фиксирует в среднем за год свыше 651800 жалоб. Этот центр был создан в 2000 году и с того момента было подано свыше 7,3 млн жалоб. Прошлогодние потери стали рекордными за всё время отслеживания.

Чаще всего деньги крали при помощи фишинга, на него пришлось больше трети жалоб. С 2019 года фишинг является главным преступлением в интернете. Мошенничества с инвестициями привели к потере $3,31 млрд против $1,45 млрд в 2021 году. Мошенничества с инвестициями в криптовалюту увеличились до $2,57 млрд с прежних $907 млн. На приложения-вымогатели пожаловались 2385 раз, а ущерб составил $34,3 млн. Вымогатели чаще всего атаковали сектор здравоохранения, на втором месте были промышленные объекты.

Чаще всего от сетевых преступлений страдали пожилые люди возрастом от 60 лет, на их долю пришлось $3,1 млрд потерь. Меньше всего потеряли люди не старше 20 лет. Они лишились $210,5 млн и пожаловались 15782 раза.

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Вся эта статистика говорит только о тех случаях, о которых сообщалось. Некоторые пострадавшие наверняка смирились с потерями и никуда обращаться не стали, пишет Techspot.