Будущий процессор Apple опережает Snapdragon 8 Gen 3

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В интернет снова попали сведения о производительности нового процессора Apple A17 Bionic. Его протестировали в бенчмарке Geekbench 6. Результат одноядерного тестирования составил 3019 баллов, многоядерного 7860 баллов. Это меньше, чем сообщалось чуть ранее, что добавляет информации достоверности.

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Даже в таком случае процессор значительно опережает своего конкурента Snapdragon 8 Gen 3, который также будет представлен ближе к концу года. Ранее сообщалось, что инженерный образец Snapdragon 8 Gen 3 опередил прошлогодний процессор Apple A16 Bionic. Однако, чип Apple нового поколения имеет более высокую производительность и скорее всего энергоэффективность.

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Этот процессор войдёт в состав двух наиболее дорогих аппаратов Apple нынешнего года, моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Как обычно, их появление ожидается осенью. Скорее всего анонс состоится в сентябре, пишет wccftech.