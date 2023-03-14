В интернет снова попали сведения о производительности нового процессора Apple A17 Bionic. Его протестировали в бенчмарке Geekbench 6. Результат одноядерного тестирования составил 3019 баллов, многоядерного 7860 баллов. Это меньше, чем сообщалось чуть ранее, что добавляет информации достоверности.
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Даже в таком случае процессор значительно опережает своего конкурента Snapdragon 8 Gen 3, который также будет представлен ближе к концу года. Ранее сообщалось, что инженерный образец Snapdragon 8 Gen 3 опередил прошлогодний процессор Apple A16 Bionic. Однако, чип Apple нового поколения имеет более высокую производительность и скорее всего энергоэффективность.
Этот процессор войдёт в состав двух наиболее дорогих аппаратов Apple нынешнего года, моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Как обычно, их появление ожидается осенью. Скорее всего анонс состоится в сентябре, пишет wccftech.