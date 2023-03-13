Этот чип войдёт в состав iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

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Появившаяся в интернете информация позволяет познакомиться с производительностью мобильного процессора Apple следующего поколения. Чип Apple A17 Bionic будет производиться на техпроцессе 3 нм.

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Источником данных стал Youtube-канал Max Tech, где чип обнаружили в новом бенчмарке Geekbench 6. Его производит компания TSMC и он войдёт в состав смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, предлагая улучшение производительности и энергоэффективности.

Передовой техпроцесс также увеличит стоимость производства чипов. Это означает, что стоимость наиболее дорогих флагманов Apple может стать ещё выше. Что касается результатов тестов, в одноядерном тестировании набрано 3986 баллов и в многоядерном 8841 балл. Это означает производительность уровня ноутбуков MacBook.





Для сравнения, iPhone 14 Pro на процессоре A16 в этих тестах показал результат 2504 балла и 6314 баллов соответственно. Это даёт прирост производительности на 60% в одноядерном тестировании и на 40% в многоядерном. Однако, пока это не подтверждённая информация и до появления новых смартфонов остаётся ещё минимум полгода, предупреждает Gizmochina.

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