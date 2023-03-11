Поэтому спрос на новые смартфоны снижается.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Даже на тех рынках, где приобрести iPhone новейшего поколения можно без ограничений, как утверждают аналитики LightShed Partners, среднее время эксплуатации одного устройства демонстрирует тенденцию к росту. Как считают авторы аналитической записки, наблюдавшееся в прошлом квартале снижение выручки спровоцировано именно снижением спроса, а не проблемами с производством смартфонов.

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Источник изображения: Apple

Во-первых, на готовность потребителей покупать новые iPhone продолжает негативно влиять общая неблагополучная макроэкономическая ситуация. Во-вторых, на крупных рынках операторы связи как стали меньше субсидировать покупку смартфонов, так и увеличили сроки рассрочки по тарифным планам. В США, например, пользователь теперь может рассчитывать на выплату всей стоимости iPhone в течение трёх лет. В-третьих, для сетей 5G пока ещё не так много востребованных областей применения в клиентском сегменте, поэтому потребители не торопятся переходить на новые устройства с поддержкой этого поколения связи.

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Этот же источник ставит под сомнение способность выручки Apple в сегменте услуг достичь 24% от совокупной к 2024 году. В прошлом квартале эта доля достигла 18%, но расчёт на дальнейший быстрый прогресс может себя не оправдать.