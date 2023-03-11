Даже на тех рынках, где приобрести iPhone новейшего поколения можно без ограничений, как утверждают аналитики LightShed Partners, среднее время эксплуатации одного устройства демонстрирует тенденцию к росту. Как считают авторы аналитической записки, наблюдавшееся в прошлом квартале снижение выручки спровоцировано именно снижением спроса, а не проблемами с производством смартфонов.
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Во-первых, на готовность потребителей покупать новые iPhone продолжает негативно влиять общая неблагополучная макроэкономическая ситуация. Во-вторых, на крупных рынках операторы связи как стали меньше субсидировать покупку смартфонов, так и увеличили сроки рассрочки по тарифным планам. В США, например, пользователь теперь может рассчитывать на выплату всей стоимости iPhone в течение трёх лет. В-третьих, для сетей 5G пока ещё не так много востребованных областей применения в клиентском сегменте, поэтому потребители не торопятся переходить на новые устройства с поддержкой этого поколения связи.
Этот же источник ставит под сомнение способность выручки Apple в сегменте услуг достичь 24% от совокупной к 2024 году. В прошлом квартале эта доля достигла 18%, но расчёт на дальнейший быстрый прогресс может себя не оправдать.