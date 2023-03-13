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Устройства Apple в России будут ремонтировать до двух месяцев
Компания не станет продлевать договоры с местными сервисными центрами
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Инсайдеры с российского рынка электроники сообщают о том, что Apple не будет продлевать договоры с авторизованными сервисными центрами (АСЦ). Срок договоров истекает в марте, после чего ремонтировать устройства Apple российских пользователей будут за рубежом. Для этого там создадут представительства, куда будет отправляться купленная официально в России электроника. Естественно, ремонт будет занимать больше времени.

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Эту информацию подтвердили представители российских розничных сетей. Apple собирается заключить договор о гарантийном ремонте с партнёром за пределами страны и прямого взаимодействия с российскими АСЦ не будет. Виноваты могут быть санкции со стороны США, из-за которых запрещены к ввозу в Россию гаджеты по цене выше $300. Это относится и к аппаратам iPhone, которые могли бы выдавать в сервисах в качестве замены ремонтируемым.

Работа российских АСЦ будет заключаться в приёме устройств от потребителей и передаче их за границу и в обратном направлении. Сроки гарантийного обслуживания в результате могут увеличиться до двух месяцев, даже если зарубежному партнёру будет позволено создать в России свои АСЦ.

Что касается параллельного импорта, гарантия производителя на купленные таким образом товары не распространяется. В данном случае речь идёт о купленных до марта прошлого года в России устройствах или купленных за границей. Если устройство продано в рамках параллельного импорта, за гарантию отвечает продавец.

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Есть информация, что уже наблюдаются проблемы с ремонтом техники Apple в АСЦ. Иногда они отказывают клиентам в гарантийном ремонте, в том числе по расширенной гарантии AppleCare+. Скорее всего, виновато отсутствие запасных компонентов для ремонта. В начале месяца была информация, что Apple прекратит гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России, но про iPhone на тот момент речи не было, пишут Известия.

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