Издание Financial Times объяснило специфику подготовки к анонсу первого в истории Apple устройства дополненной реальности, которое должно дебютировать в июне этого года, хотя разрабатывалось с 2016 года. По мнению источника, данный тип продукции для Apple будет первым, разработанным специалистами компании без косвенного влияния идей одного из основателей — Стива Джобса, который ушёл из жизни в 2011 году.
реклама
Конечно, в 2015 году на рынок вышли умные часы Apple Watch, а годом позже появились беспроводные наушники AirPods, но авторы публикации считают, что специалисты компании использовали при их создании уже озвученные ранее идеи, а в случае с гарнитурой дополненной реальности подобного «наследия» у них уже не было.
Фактически, даже решение вывести на рынок гарнитуру AR/VR в её нынешнем виде было принято под давлением Тима Кука (Tim Cook), которому пришлось противостоять мнению группы промышленного дизайна, которая при Джобсе имела вес в принятии подобных решений. Именно под натиском дизайнеров дебют AR-гарнитуры несколько раз откладывался, поскольку они хотели превратить её в близкое подобие очков, столь же компактных и легковесных, но имеющиеся технологии до сих пор не позволили воплотить данную идею в жизнь.
Будучи в своё время операционным директором Apple, Тим Кук сумел подтянуть в круги высшего руководства компании своих бывших соратников, и теперь это направление деятельности представляют четверо из двенадцати руководителей высшего звена. В 2019 году компанию покинул главный дизайнер Джони Айв (Jony Ive), долгосрочного преемника для него так и не нашлось, а функции управления поделили между собой два других руководителя, один из которых вот-вот уйдёт из Apple. Всё это позволяет говорить о том, что более прагматичные доводы в принятии решений начинают доминировать в компании, и дизайнеры более не обладают тем политическим весом, что наблюдался ранее. Пусть и не очень совершенная гарнитура дополненной реальности первого поколения за счёт своего появления на рынке сможет привлечь внимание разработчиков и потребителей, а практичность и эргономику можно будет доработать уже во втором поколении устройства.