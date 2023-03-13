Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
При Тиме Куке дизайнеры Apple утратили ту власть, которой обладали при Стиве Джобсе
Гарнитура дополненной реальности будет выходить при иной расстановке сил внутри компании.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Издание Financial Times объяснило специфику подготовки к анонсу первого в истории Apple устройства дополненной реальности, которое должно дебютировать в июне этого года, хотя разрабатывалось с 2016 года. По мнению источника, данный тип продукции для Apple будет первым, разработанным специалистами компании без косвенного влияния идей одного из основателей — Стива Джобса, который ушёл из жизни в 2011 году.

реклама

Источник изображения: Financial Times

Конечно, в 2015 году на рынок вышли умные часы Apple Watch, а годом позже появились беспроводные наушники AirPods, но авторы публикации считают, что специалисты компании использовали при их создании уже озвученные ранее идеи, а в случае с гарнитурой дополненной реальности подобного «наследия» у них уже не было.

Фактически, даже решение вывести на рынок гарнитуру AR/VR в её нынешнем виде было принято под давлением Тима Кука (Tim Cook), которому пришлось противостоять мнению группы промышленного дизайна, которая при Джобсе имела вес в принятии подобных решений. Именно под натиском дизайнеров дебют AR-гарнитуры несколько раз откладывался, поскольку они хотели превратить её в близкое подобие очков, столь же компактных и легковесных, но имеющиеся технологии до сих пор не позволили воплотить данную идею в жизнь.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Будучи в своё время операционным директором Apple, Тим Кук сумел подтянуть в круги высшего руководства компании своих бывших соратников, и теперь это направление деятельности представляют четверо из двенадцати руководителей высшего звена. В 2019 году компанию покинул главный дизайнер Джони Айв (Jony Ive), долгосрочного преемника для него так и не нашлось, а функции управления поделили между собой два других руководителя, один из которых вот-вот уйдёт из Apple. Всё это позволяет говорить о том, что более прагматичные доводы в принятии решений начинают доминировать в компании, и дизайнеры более не обладают тем политическим весом, что наблюдался ранее. Пусть и не очень совершенная гарнитура дополненной реальности первого поколения за счёт своего появления на рынке сможет привлечь внимание разработчиков и потребителей, а практичность и эргономику можно будет доработать уже во втором поколении устройства.

#apple #дополненная реальность #тим кук #стив джобс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Среднее время эксплуатации одного поколения Apple iPhone сейчас выросло по ряду причин
Собрание акционеров Apple одобрило снижение компенсационного пакета главы компании на 40%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
26
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
27
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
9
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
63
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
13
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
3
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
61
Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT
7
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
13
Винтовка СВЧ скоро заменит легендарную СВД - подробно разбираемся, что это за зверь
35

Сейчас обсуждают

хахахер
08:59
а за чёрным понедельником,прийдёт чёрный вторник
Из-за банкротства банка Silicon Valley Bank, США завтра может ожидать "чёрный понедельник"
Lurker-beta
08:57
очень узкая применимость. 1)чтобы раздавать интернет должен работать комп. 2)ребуты будут вырубать интернет. 3)Если мы пойдём чуть дальше просто выпустить в интернет через NAT, то возникнет куча вопро...
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
Артём Марышкин
08:57
Нехту постить слишком слабо, давай сразу УНIАН или Труху
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
RadeoForce
08:53
Ленин на Натали Портман смахивает=))))
Нейросеть нарисовала женские вариации российских лидеров от XVI века до сегодняшних дней
Lurker-beta
08:52
Я вот я с разъёмами согласен. 1)не всегда их под 90 градусов поворачивают. 2)если и поворачивают, то всё равно бывает оставляют под видеокартой. Но с точки зрения расположения пока меня больше всего б...
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
Lurker-beta
08:50
"Наличие поддержки Wi-Fi «из коробки» позволяет не использовать роутер, подключая витую пару непосредственно к сетевой карте МП." Что за бред? как отсутствие wifi мешает подключению витухи?
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
Levithan101
08:49
Они и продают качественные свичи, просто есть подороже и подешевле.
Зарубежные специалисты определили лучшую недорогую мембранную игровую клавиатуру 2023 года
Денис Дардымов
08:48
Кому китайский вариатор ???
Первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в марте с китайским ABS вместо Bosch
Иван Лунин
08:48
Минет почём?
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Иван Лунин
08:47
Кинул перчатку в лицо. Смелый такой.
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем