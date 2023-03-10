Это первый Android-производителем с подобным решением в стиле Apple

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Компания Realme представила очередной смартфон серии C, который отличается наличием выреза в стиле Apple Dynamic Island, который в данном случае называется Mini Capsule. Пользователи видят уведомления на чёрной полосе, закрывающей камеру в отверстии на экране.

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Realme показала свой новый аппарат в рекламе. Функциональность содержит уведомления об уровня заряда, подсчёт шагов и расход трафика. Последние две возможности появятся позже в программном обновлении.

Реализация выглядит простой, но ещё может быть улучшена в будущем. Это первый случай, когда производитель аппаратов на Android официально повторяет Dynamic Island.

В остальном аппарат особо не выделяется. У него довольно яркий внешний вид и посредственный процессор MediaTek Helio G88. Используется экран 6,72 дюйма Full HD+ с частотой 90 Гц, до 16 ГБ памяти и 256 ГБ хранилище.

Сзади находится камера с разрешением 64 Мп и сенсор глубины, а спереди камера 8 Мп. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 33 Вт. Это достаточно слабо на фоне Realme GT3 с зарядкой 240 Вт, показанной на MWC 2023.

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Realme C55 предлагается по цене около $195 и ожидается в Европе, сообщает Androidcentral.