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Китайский бренд Realme в четверг представил смартфон Realme GT Neo 5, а вместе с ним и зарядное устройство мощностью 240 Вт. Зарядка с такой мощностью на рынке смартфонов предлагается впервые.

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Чтобы энергии хватило на 2 часа телефонных разговоров, аппарат должен заряжаться на протяжении всего 30 секунд. От нуля до 20% аппарат заряжается за 80 секунд. Ёмкость аккумулятора с ультратонким электродом 10C здесь составляет 4600 мАч. Аккумулятор получил более 60 уровней защиты, так что обещано сохранение более 80% ёмкости после 1600 циклов зарядки, что вдвое превышает отраслевой стандарт.

Не считая зарядки, GT Neo 5 представляет собой типичный Android-смартфон. Диагональ его экрана OLED составляет 6,74 дюйма при разрешении 1240p и частоте 144 Гц. Внутри находится прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Сзади три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Предлагаются белый, чёрный и фиолетовый цветовые варианты устройства.





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О сроках начала продаж и ценах сказано пока не было, пишет Theverge. В Китае конфигурация 16/256 ГБ стоит около $470.