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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Представлен Realme GT3 с мощностью ЗУ 240 Вт и временем зарядки до 100% менее 10 минут
На выставке MWC 2023 представлен флагманский смартфон realme GT3 с максимальной скоростью зарядки мощностью 240 Вт
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Самая быстрая зарядка в 240 Вт теперь принадлежит телефону Realme GT 3. Абсолютная скорость среди всех существующих на сегодняшний день смартфонов была продемонстрирована на мероприятии WMC 2023.

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Такой вариант скорости можно, действительно, назвать "реактивным". Приготовьтесь держать свои рты, а особо впечатлительные - присядьте, следующая информация поразит вас. Процесс зарядки смартфона с нуля до двадцати процентов займет 80 секунд! А для того, чтобы зарядить Realme GT 3 на все сто процентов (аккумулятор емкостью 4600 мАч) необходимо всего девять минут 30 секунд.

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Вместе с этим, переживать за быструю поломку из-за вероятного перегрева абсолютно не стоит, так как телефон оснащен усовершенствованной системой охлаждения, которая позволяет компонентам устройства не поддаваться температурным нагрузкам. Как сообщает компания "Realme", 61,5% площади аккумулятора покрывают жидкостные камеры. Также корпус составляют 13 датчиков температуры и огнестойкий слой. Инженеры компании по производству смартфонов утверждают, что около 80% ресурсов аккумуляторной батареи будут сохранены, как минимум, после 1600 циклов заряда и разряда устройства.

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#смартфон #технологии #realme #зарядка #realme gt 3 #realme gt3
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Цхьалха Борз
14:08
Да ему полтос. С 2003 года он тут на оверах 20 лет деградирует. Сейчас в связи с СВО и с тем что он конченный хохол у него обострение началось.
Глава украинской разведки считает, что весенние бои будут решающими и переломными
Марат Аскаров
14:08
Вот это скорость. Для тех кто жить не может ни 10 минут без телефона
Представлен Realme GT3 с мощностью ЗУ 240 Вт и временем зарядки до 100% менее 10 минут
Олег С
14:07
Так немцы будут строить завод, а мы будем строить и копить калибры для него..))
Razer выпустила специальную версию игровой мыши Orochi V2 с покемонами
AMD Radeon Газманов
14:07
То есть он свою жизнь просрал, и сейчас сидит уже 50 лет в интернетике что-то из себя строит.
Глава украинской разведки считает, что весенние бои будут решающими и переломными
Цхьалха Борз
14:07
В его случае дело не в руках. Он старый плешивый имбецил.
Глава украинской разведки считает, что весенние бои будут решающими и переломными
TheEd
14:06
И что? Нам спешить некуда. У хохлов хата горит, пусть сами спешат😆
Razer выпустила специальную версию игровой мыши Orochi V2 с покемонами
AMD Radeon Газманов
14:06
А что он своими здоровыми руками не может девчонку найти? Реально имбецил какой-то
Глава украинской разведки считает, что весенние бои будут решающими и переломными
Цхьалха Борз
14:05
Да у него никого нет. Он один. Псих одиночка.
Глава украинской разведки считает, что весенние бои будут решающими и переломными
AMD Radeon Газманов
14:05
Он мне просто завидует, то что я живу лучше чем он. А он такой весь здоровый, и даже у него девчонки нету
Глава украинской разведки считает, что весенние бои будут решающими и переломными
Дмитрий Михайлов
14:04
Когда-то небезызвестный эфиксам типа 8320/8350 ставились в уровень ивики i5 . Где сейчас эти i5-2400/2500? Даром не нужны никому, а фуфыксы пашут и даже погамать можно, на уровне i3 9 поколения
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