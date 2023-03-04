Самая быстрая зарядка в 240 Вт теперь принадлежит телефону Realme GT 3. Абсолютная скорость среди всех существующих на сегодняшний день смартфонов была продемонстрирована на мероприятии WMC 2023.
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Такой вариант скорости можно, действительно, назвать "реактивным". Приготовьтесь держать свои рты, а особо впечатлительные - присядьте, следующая информация поразит вас. Процесс зарядки смартфона с нуля до двадцати процентов займет 80 секунд! А для того, чтобы зарядить Realme GT 3 на все сто процентов (аккумулятор емкостью 4600 мАч) необходимо всего девять минут 30 секунд.
Вместе с этим, переживать за быструю поломку из-за вероятного перегрева абсолютно не стоит, так как телефон оснащен усовершенствованной системой охлаждения, которая позволяет компонентам устройства не поддаваться температурным нагрузкам. Как сообщает компания "Realme", 61,5% площади аккумулятора покрывают жидкостные камеры. Также корпус составляют 13 датчиков температуры и огнестойкий слой. Инженеры компании по производству смартфонов утверждают, что около 80% ресурсов аккумуляторной батареи будут сохранены, как минимум, после 1600 циклов заряда и разряда устройства.