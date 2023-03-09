Очередная крупная утечка данных рассказала о флагманском процессоре на будущий год

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За первый квартал года появилось немало информации о будущем мобильном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Согласно очередной масштабной утечке данных, Qualcomm изменила конфигурацию процессора.

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Snapdragon 8 Gen 3 будет выпускаться не на техпроцессе TSMC 3 нм, поскольку все производственные мощности застолбила Apple для своих процессоров A17 Bionic и M3. Вместо этого чип Qualcomm может выпускаться на прежнем техпроцессе 4 нм, как и Snapdragon 8 Gen 2. Это означает, что по энергоэффективности он скорее всего уступит Apple A17 Bionic.

Qualcomm может использовать конфигурацию вычислительных ядер 1 + 5 + 2 вместо 1 + 2 + 2 + 3 в Snapdragon 8 Gen 2. Это даст больше производительности.

Одно ядро Cortex-X4 с частотой 3,2 ГГц (3,7 или 3,75 ГГц в Galaxy S24).

Пять ядер Cortex-A720 с частотой 3 ГГц.

Два ядра Cortex-A520 с частотой 2 ГГц.

В состав чипа войдёт также графический процессор Adreno 750.

В этой конфигурации будет значительно повышена производительность в многоядерных тестах. Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 3 уже опередил A16 Bionic в многоядерном тесте Geekbench 5.

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В утечке названа поддержка оперативной памяти UFS 4.1 и LPDDR5, а также есть модем 5G Snapdragon X75, пишет wccftech.