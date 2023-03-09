Веб-версия использует технологию AR Translate из Google Lens

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Разработчики внесли полезное изменение в сервис Google Translate. Его веб-версия научилась переводить текст внутри изображений. Открыв сайт Переводчика Google, пользователи увидят наверху ряд вкладок. Среди них появилась новая вкладка «Изображения».

реклама

Благодаря ей пользователи смогут переводить слова на фотографиях и скриншотах. Достаточно загрузить изображение с мобильного устройства или компьютера. После загрузки сервис определит язык текста на изображении и переведёт текст на указанный пользователем язык. На выбор даётся свыше 130 языков.

Кроме перевода инструмент даёт возможность провести параллельное сравнение, если нажать на переключатель «Показать оригинал». Можно также скачать изображение с переведённым текстом на нём или скопировать сам текст.

Эта новая функция задействует те же генеративно-состязательные сети (GAN), что и AR Translate в Google Lens. Технология плавно заменяет исходный текст, а не накладывает перевод поверх него.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В Google Lens такая возможность доступна только на мобильных устройствах, но теперь она появилась на компьютерах в браузере, сообщает Androidauthority.