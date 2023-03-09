Разработчики внесли полезное изменение в сервис Google Translate. Его веб-версия научилась переводить текст внутри изображений. Открыв сайт Переводчика Google, пользователи увидят наверху ряд вкладок. Среди них появилась новая вкладка «Изображения».
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Благодаря ей пользователи смогут переводить слова на фотографиях и скриншотах. Достаточно загрузить изображение с мобильного устройства или компьютера. После загрузки сервис определит язык текста на изображении и переведёт текст на указанный пользователем язык. На выбор даётся свыше 130 языков.
Кроме перевода инструмент даёт возможность провести параллельное сравнение, если нажать на переключатель «Показать оригинал». Можно также скачать изображение с переведённым текстом на нём или скопировать сам текст.
Эта новая функция задействует те же генеративно-состязательные сети (GAN), что и AR Translate в Google Lens. Технология плавно заменяет исходный текст, а не накладывает перевод поверх него.
В Google Lens такая возможность доступна только на мобильных устройствах, но теперь она появилась на компьютерах в браузере, сообщает Androidauthority.