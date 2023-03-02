Последнее обновление Chrome повышает эффективность и продлевает время работы от батареи MacBook при просмотре веб-сайтов или видео на YouTube.

Google объявил о нескольких изменениях в своем веб-браузере Chrome, которые могут увеличить время работы от одного заряда аккумулятора на MacBook. Оптимизируя такие системы, как сжатие памяти и таймеры JavaScript, пользователи MacBook теперь могут просматривать веб-сайты через Chrome и смотреть видео на YouTube дольше. В тестах на MacBook Pro 13 (M2, 2022) было достигнуто время работы 17 часов для просмотра веб-сайтов и 18 часов для просмотра видео на YouTube.

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Google не предоставила цифр для времени работы батареи устройства до этого обновления, поэтому мы не можем провести прямое сравнение "до и после", но The Verge смог разрядить батарею того же MacBook за 16 часов 30 минут при выполнении различных повседневных задач. Тесты производительности Google были проведены с использованием версии Chrome 110.0.5481.100, и технологический гигант утверждает, что новые оптимизации энергопотребления также будут полезны для более старых моделей MacBook. Франсуа Дорэ, разработчик программного обеспечения для Chrome, подтвердил The Verge, что эти оптимизации также будут применяться к устройствам Windows, Linux и Android в последующих версиях Chrome.

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А теперь рассмотрим подробней как они этого добились.Google настроила сборщик мусора и сжатие памяти в недавно созданных фреймах (элемент, который загружает другой элемент HTML внутри веб-страницы), уменьшая энергопотребление без влияния на долгосрочное использование памяти. Таймеры JavaScript, созданные для выполнения задачи или функции в определенное время, были настроены таким образом, чтобы менее часто пробуждать процессор устройства и полностью удалять устаревшие таймеры. Наконец, Chrome был изменен таким образом, чтобы игнорировать ненужные этапы стиля, макета, растра и графического процессора на веб-сайтах, аналогичное обновление было также реализовано в пользовательском интерфейсе Chrome. Большинство этих оптимизаций не должны быть заметны пользователю.