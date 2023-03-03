Компьютерный бренд Alienware анонсировал ряд новых нацеленных на геймеров продуктов. Среди них пара наушников, первая беспроводная игровая клавиатура этого производителя и беспроводная мышь, а ещё монитор с частотой 500 Гц по внушительной цене $829,99.
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Диагональ монитора составляет 24,5 дюйма. Alienware AW2524H обладает частотой обновления 480 Гц с возможностью разгона до 500 Гц. Как и в большинстве таких мониторов, разрешение у него 1080p. Панель IPS приносит улучшенную точность цветопередачи и углы обзора.
Монитор поддерживает Nvidia G-Sync и Reflex Analyzer, сертификат Vesa DisplayHDR 400, настраиваемую подсветку RGB и выдвигающийся сбоку держатель для наушников.
У Alienware AW2524H есть два входа USB-A (5 Гбит/с), два аудиоразъёма 3,5 мм, DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1. Вход DP нужен для достижения частоты обновления 500 Гц, поскольку HDMI выдаёт максимум 240 Гц. Монитор начнут продавать 21 марта за $829,99.
Это не первый монитор с частотой 500 Гц. В мае Nvidia на выставке Computex 2022 показала монитор Asus с такой же частотой обновления и с панелью TN. Теперь говорится, что этот монитор ROG Swift Pro PG248QP разогнали до 540 Гц. Его ждут во втором квартале.
Alienware анонсировала также механическую трёхрежимную игровую клавиатуру AW920K Tri-Mode. В ней применяются переключатели Cherry MX Red и двойные колпачки клавиш PBT. Доступны программируемый Rocker Switch, технология Anti-Ghosting, зарядка с магнитной защёлкой, переключатели Cherry и N-Key Rollover. Подключение выполняется через беспроводной ключ USB-C с частотой 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1 или съёмный кабель USB-A > USB-C. Клавиатура Alienware поступит в продажу в третьем квартале за $289,99. Есть также версия клавиатуры AW920K без клавиш в белом цвете за $159,99.
Представлены проводная и беспроводная версия наушников с 45-миллиметровыми скользящими оголовьями и амбушюрами из пены с эффектом памяти, обтянутыми тканью. Беспроводная версия получила драйверы 40 мм, поддержку Dolby Atmos и 30 часов работы. Они стоят $160. Проводная версия предлагает всё то же с подключением через USB или разъём 3,5 мм. Этот вариант стоит $100 и появится 19 мая.
Беспроводная игровая мышь Alienware AW610M оснащена оптическим датчиком с разрешением 26000 точек на дюйм, семью программируемыми кнопками и трёхзонной RGB-подсветкой. Она работает 140 часов, а 5 минут зарядки дадут 10 часов работы. Стоимость составляет $99, пишет Techspot.