Панель IPS обойдётся покупателям в $830

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Компьютерный бренд Alienware анонсировал ряд новых нацеленных на геймеров продуктов. Среди них пара наушников, первая беспроводная игровая клавиатура этого производителя и беспроводная мышь, а ещё монитор с частотой 500 Гц по внушительной цене $829,99.

реклама

Диагональ монитора составляет 24,5 дюйма. Alienware AW2524H обладает частотой обновления 480 Гц с возможностью разгона до 500 Гц. Как и в большинстве таких мониторов, разрешение у него 1080p. Панель IPS приносит улучшенную точность цветопередачи и углы обзора.

Монитор поддерживает Nvidia G-Sync и Reflex Analyzer, сертификат Vesa DisplayHDR 400, настраиваемую подсветку RGB и выдвигающийся сбоку держатель для наушников.

У Alienware AW2524H есть два входа USB-A (5 Гбит/с), два аудиоразъёма 3,5 мм, DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1. Вход DP нужен для достижения частоты обновления 500 Гц, поскольку HDMI выдаёт максимум 240 Гц. Монитор начнут продавать 21 марта за $829,99.

Это не первый монитор с частотой 500 Гц. В мае Nvidia на выставке Computex 2022 показала монитор Asus с такой же частотой обновления и с панелью TN. Теперь говорится, что этот монитор ROG Swift Pro PG248QP разогнали до 540 Гц. Его ждут во втором квартале.

Alienware анонсировала также механическую трёхрежимную игровую клавиатуру AW920K Tri-Mode. В ней применяются переключатели Cherry MX Red и двойные колпачки клавиш PBT. Доступны программируемый Rocker Switch, технология Anti-Ghosting, зарядка с магнитной защёлкой, переключатели Cherry и N-Key Rollover. Подключение выполняется через беспроводной ключ USB-C с частотой 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1 или съёмный кабель USB-A > USB-C. Клавиатура Alienware поступит в продажу в третьем квартале за $289,99. Есть также версия клавиатуры AW920K без клавиш в белом цвете за $159,99.

Представлены проводная и беспроводная версия наушников с 45-миллиметровыми скользящими оголовьями и амбушюрами из пены с эффектом памяти, обтянутыми тканью. Беспроводная версия получила драйверы 40 мм, поддержку Dolby Atmos и 30 часов работы. Они стоят $160. Проводная версия предлагает всё то же с подключением через USB или разъём 3,5 мм. Этот вариант стоит $100 и появится 19 мая.

Беспроводная игровая мышь Alienware AW610M оснащена оптическим датчиком с разрешением 26000 точек на дюйм, семью программируемыми кнопками и трёхзонной RGB-подсветкой. Она работает 140 часов, а 5 минут зарядки дадут 10 часов работы. Стоимость составляет $99, пишет Techspot.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде