По данным Alienware их новый монитор обычно имеет время отклика от серого к серому (GtG) около 1 мс, но может достигать 0,5 мс в экстремальном режиме.

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У Dell есть много новых и обновленных продуктов которые можно продемонстрировать на выставке CES 2023, и бренд Alienware не является исключением. Сегодня Alienware выпустила новый игровой монитор IPS с частотой обновления 500 Гц. Компания также объявила об обновлениях своего недавно выпущенного игрового ПК Aurora R15.

Что касается нового игрового монитора, Alienware ориентируется на профессиональных геймеров разгоняя дисплей до частоты обновления 500 Гц. В то время как новый монитор компании способен достигать этой частоты обновления, для достижения максимального эффекта необходимо играть в игры, которые также поддерживают 500 Гц. Даже когда геймеры не играют с максимальной частотой обновления, они все равно получат выгоду от сверхнизкой задержки монитора. По данным Alienware их новый монитор обычно имеет время отклика от серого к серому (GtG) около 1 мс, но может достигать 0,5 мс в экстремальном режиме. Геймеры также могут измерить полную задержку системы с помощью Reflex Analyzer от NVIDIA.

Помимо скорости, 24,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD поддерживает адаптивную синхронизацию и имеет сертификат NVIDIA G-SYNC. Покупатели могут рассчитывать на хорошую точность цветопередачи с цветовым охватом sRGB 99%, которым управляет монитор, а также уменьшение вредного синего света благодаря оборудованию ComfortView Plus сертифицированному TUV. Кроме того VESA DisplayHDR 400 обеспечивает широкие углы обзора. Монитор имеет встроенную выдвижную вешалку для гарнитуры и шестиугольное основание с меньшей площадью, что позволяет геймерам располагать свои клавиатуры и мыши по своему усмотрению.

К сожалению тем кто хочет заполучить новый игровой монитор Alienware AW2524H с частотой 500 Гц, придется подождать, так как монитор еще не доступен для покупки. Компания указывает, что поставки монитора начнутся позже в первом квартале этого года, а цены будут объявлены до этого времени.









Прошлой осенью Alienware выпустила Aurora R15 в качестве преемника готовых игровых ПК R13 и R14. На момент запуска R15 можно было купить с процессорами Intel Raptor Lake 13-го поколения серии K в сочетании с дискретной графикой NVIDIA. Теперь у покупателей будет возможность выбрать свои собственные сборки с процессорами AMD Ryzen серии 7000 и графикой Radeon RX серии 6000. Графика серии Radeon RX 7000 также станет доступна до конца зимы.

Игроки также получат больше возможностей при настройке своих систем R15 в будущем. Те кому нужны более экономичные варианты, теперь могут выбирать из процессоров Intel среднего класса 13-го поколения мощностью 65 Вт для настольных ПК. Покупатели Intel также могут заказать R15 в цветовых решениях Lunar Light или Dark Side of the Moon, в то время как модели на базе AMD ограничены последним. Другие варианты включают непрозрачную или прозрачную боковую дверцу и до восьми зон подсветки AlienFX. Цены на Aurora R15 начинаются с 1600 долларов.

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