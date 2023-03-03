Поклонники системы Wear OS получат ещё одного производителя

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

На выставке MWC компания Xiaomi представила умные часы Watch S1 Pro. Как это бывает у азиатских производителей, часы работают на собственной программной оболочке, в данном случае MIUI Watch OS.

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Часы на проприетарном программном обеспечении могут иметь преимущества вроде высокой автономности, но у Wear OS на часах есть свои достоинства. Система Google делает возможной синхронизацию с другими устройствами и многочисленные приложения сторонних разработчиков.

Популярные модели часов вроде Galaxy Watch 5 и Fossil Gen 6 работают на Wear OS. Продолжительность их работы может не дотягивать до продолжительности работы часов Huawei и Xiaomi, но это компенсируют программные достоинства.

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Теперь появилась информация, согласно которой Xiaomi тоже готовит часы на Wear OS 3. Они могут быть представлены ближе к концу года. Это означает доступ к сервисам Google Play при сохранении приложения Mi Fitness. Часы будут относиться к бренду Xiaomi Watch, пишет pocket-lint.