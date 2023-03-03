На выставке MWC компания Xiaomi представила умные часы Watch S1 Pro. Как это бывает у азиатских производителей, часы работают на собственной программной оболочке, в данном случае MIUI Watch OS.
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Часы на проприетарном программном обеспечении могут иметь преимущества вроде высокой автономности, но у Wear OS на часах есть свои достоинства. Система Google делает возможной синхронизацию с другими устройствами и многочисленные приложения сторонних разработчиков.
Популярные модели часов вроде Galaxy Watch 5 и Fossil Gen 6 работают на Wear OS. Продолжительность их работы может не дотягивать до продолжительности работы часов Huawei и Xiaomi, но это компенсируют программные достоинства.
Теперь появилась информация, согласно которой Xiaomi тоже готовит часы на Wear OS 3. Они могут быть представлены ближе к концу года. Это означает доступ к сервисам Google Play при сохранении приложения Mi Fitness. Часы будут относиться к бренду Xiaomi Watch, пишет pocket-lint.