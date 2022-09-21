Экономическая ситуация не способствует росту продаж

Мировые поставки носимых устройств по итогам второго квартала сократились на 6,9% по сравнению с результатом годичной давности. По статистике International Data Corporation (IDC), поставки носимых устройств за апрель-июнь составили 107,4 млн экземпляров. Лидеры в лице Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и Imagine Marketing остались прежними, но у четырёх из них продажи уменьшились.

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IDC видит причиной падения спроса ряд факторов, включая рецессию, инфляцию, увеличение потребительских расходов в не связанных с технологиями категориях и замедление рекордного роста последних двух лет. Компания поменяла прогноз на объём поставок по итогам года. Теперь он составляет 535,5 млн единиц.

Менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани считает, что компании вроде Apple, Samsung и Google зря выпускают главным образом дорогие модели. Покупатели отдают предпочтение более дешёвым часам.

Apple недавно анонсировала часы Apple Watch Ultra по цене $799. Samsung Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition стоят от $499.

В будущем аналитики ждут роста поставок, хотя темпы роста будут меньше прежнего. IDC ждёт возобновления этого роста в 2023 году. Спрос на часы и наушники увеличивается, поскольку в развитых странах покупатели меняют старые модели на новые. На развивающихся рынках потребители приобретают свои первые носимые устройства, пишет Techspot.

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