OnePlus Nord 3, который скоро будет анонсирован, уже довольно давно находится в центре внимания профильных СМИ и фанатов. Слухи о его спецификациях довольно разнятся. В одних сообщениях говорится, что он получит чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max, а в других говорится, что вместо этого смартфон будет работать на Dimensity 8200. Однако MySmartPrice и @OnLeaks заявляют, что оба вышеупомянутых чипсета неверны.
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В сообщении MySmartPrice говорится, что OnePlus Nord 3 будет использовать более производительный чипсет Dimensity 9000 флагманского уровня от MediaTek, что делает его мощным, но в то же время более доступным по сравнению со значительно более дорогими устройствами на базе Snapdragon 8 Gen 1.
В то время как OnePlus Nord 3 получит не самые навороченные фотографические возможности(50-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный макрообъектив), 4-нанометровый Dimensity 9000 производства TSMC должен обеспечить плавную работу и даже позволит играть в тяжелые игры.
Другие характеристики OnePlus Nord 3 включают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумуляторная батарея смартфона емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, что на 20 Вт ниже первоначальной оценки в 100 Вт.
Существует много противоречивой информации об OnePlus Nord 3, поэтому лучше относиться ко всему скептически. В идеале OnePlus должен представить смартфон в июне или июле 2023 года. Хотя цена в 250 долларов была бы идеальной, 300 долларов кажутся более реалистичными, учитывая текущее состояние рынка и вероятное увеличение стоимости из-за флагманского чипсета MediaTek.