Недавно появлялась новость, согласно которой Microsoft выпустила полноэкранное приглашение обновиться до Windows 11 с двумя кнопками «Да». На этом ошибки заканчиваться не собираются. Теперь Microsoft показывает предложение обновиться пользователям Windows 10, даже если их компьютеры не отвечают системным требованиям Windows 11.
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Пользователь Твиттера под ником @PhantomOfEarth пишет о появлении подобных предложений. На сайте Neowin их смогли увидеть на виртуальных машинах с характеристиками намного ниже требуемых: 2 ГБ памяти, 2-ядерный процессор, 60 ГБ хранилища и никакого TPM. Всё это не помешало приложению «Параметры» сообщить, что можно обновиться до Windows 11 22H2. Две кнопки «Да» тоже на своём месте. Microsoft делает предложение, от которого невозможно отказаться.
Если отказаться всё же выйдет, методом проб и ошибок узнав, под какой кнопкой «Да» на самом деле скрывается «Нет», появляется очередной экран, где Microsoft рекомендует Windows 11 для неподдерживаемой виртуальной машины с 2 ГБ памяти и без TPM.
Если согласиться на обновление, оно всё равно не установится из-за неподдерживаемого оборудования. К счастью, установить Windows 11 на неподдерживаемый компьютер несложно, но делать это нужно точно не через центр обновления.