Пока это не отражается на работе системы, но возможно, что в будущем произойдет блокировка её работы

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После выхода Windows 11 пользователи сумели обойти противоречивые системные требования новой ОС, однако Microsoft может положить вскоре этому конец. Компания представит функцию, о которой впервые стало известно в прошлом году. После обновления Windows в январе 2023 года некоторые пользователи Windows 11 сообщали, что на рабочих столах появился водяной знак, предупреждающий их о невыполненных системных требованиях.

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Согласно комментариям на веб-сайте Microsoft и в блогах Windows, в правом нижнем углу появился новый водяной знак с надписью «Системные требования не выполнены» и направлением в меню настроек. Некоторые пользователи сообщают, что Microsoft предлагает вернуться к Windows 10.

Строгие системные требования Windows 11 подверглись критике за то, что они официально не поддерживают процессоры старше Intel 8-го поколения Coffee Lake, AMD Zen+ или Zen 2. Основная причина заключается в том, что Microsoft требует наличия в системе с Windows 11 TPM 2.0.

Тем не менее компания до сих пор не запрещала пользователям устанавливать свою последнюю операционную систему на процессоры Intel 6-го поколения. Весной прошлого года сообщения подтвердили, что появится водяной знак, предупреждающий тех, кто использует Windows 11 на системах с более низкими официальными характеристиками, и, похоже, для некоторых этот момент настал.

Сообщения разнятся, но Microsoft может провести еще одно тестирование, подобное тому, которое было проведено в прошлом году. Однако, что интересно, водяной знак появился и на системах, технически соответствующих требованиям. Пользователям в данном случае следует изменить настройки BIOS, которая могла отключить TPM.

Системные требования Windows 11 являются одной из причин, по которой она не завоевала долю пользователей на рынке так быстро, как Windows 10. Многочисленные анализы показывают, что она медленно набирает обороты, а Windows 10 по-прежнему остается доминирующей ОС.

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Глядя на это, Microsoft пытается сделать Windows 11 более привлекательной. Недавно компания обновила свой диспетчер задач, приложение «Блокнот», файловый менеджер, инструменты для обрезки и другие функции. Несмотря на улучшения и все еще доступное бесплатное обновление Windows 11, многие пользователи не могут и не будут обновляться свое устаревшее оборудование.