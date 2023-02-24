Apple получила очередной патент

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Последний умный динамик Apple HomePod получил немало новшеств, но его внешний вид всегда остаётся неизменным. Однако, это не означает, что Apple не постарается улучшить его или просто изменить для разнообразия.

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На это намекает патентная заявка Apple. Судя по изображениям в ней, динамик сможет изгибаться и поворачиваться. Естественно, патенты далеко не всегда воплощаются в реальность и нет никакой уверенности в том, что в будущем такое устройство будет выпущено.

Рассматриваемый умный динамик сконструирован так, чтобы его можно было сгибать и прикреплять к углам или умещать в тесном пространстве посредством системы сложных шарниров. При этом качество звука хуже стать не должно.

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Подобное решение позволит использовать динамик с такими устройствами, как настенные телевизоры или мониторы. Вероятный HomePod будущего представляет собой сочетание гибких компонентов, статических частей (где и будут располагаться реальные динамики), и, не исключено, гибкого экрана, пишет Phonearena.