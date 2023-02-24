Последний умный динамик Apple HomePod получил немало новшеств, но его внешний вид всегда остаётся неизменным. Однако, это не означает, что Apple не постарается улучшить его или просто изменить для разнообразия.
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На это намекает патентная заявка Apple. Судя по изображениям в ней, динамик сможет изгибаться и поворачиваться. Естественно, патенты далеко не всегда воплощаются в реальность и нет никакой уверенности в том, что в будущем такое устройство будет выпущено.
Рассматриваемый умный динамик сконструирован так, чтобы его можно было сгибать и прикреплять к углам или умещать в тесном пространстве посредством системы сложных шарниров. При этом качество звука хуже стать не должно.
Подобное решение позволит использовать динамик с такими устройствами, как настенные телевизоры или мониторы. Вероятный HomePod будущего представляет собой сочетание гибких компонентов, статических частей (где и будут располагаться реальные динамики), и, не исключено, гибкого экрана, пишет Phonearena.