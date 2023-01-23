Активной работы в этом направлении в настоящее время не ведётся

С недавним релизом новой модели умных динамиков HomePod могло показаться, что следом настанет очередь выпускать новое поколение HomePod mini. Apple не предлагала его обновления с момента релиза нынешней модели в 2020 году, хотя рынок умных динамиков является весьма насыщенным предложениями. Похоже, Apple не испытывает большого желания изо всех сил конкурировать за этот рынок.

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В очередном информационном бюллетене Power On журналист Bloomberg Марк Гурман сообщает, что Apple не ведёт «активной работы» над новым HomePod mini. Говоря про HomePod второго поколения, он отмечает отсутствие «каких-либо важных новых функций, которых нет в версии mini за $99, так что нет смысла выпускать новый вариант». Гурман считает, что Apple улучшит HomePod mini обновлением программного обеспечения, устранив связанные с Siri и интеграцией приложений недостатки. Этого может хватить, чтобы привлечь некоторое количество новых покупателей.

Apple недавно уже обновляла программное обеспечение HomePod mini, активировав датчик температуры и влажности, не работавший с момента начала продаж. Гурман напоминает, что новая версия обычного HomePod получила возможности, прежде доступное только в HomePod mini. Среди них поддержка сверхширокополосного доступа и возможность подключения к Thread.

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В итоге новый HomePod mini может появиться лишь через несколько лет, но у Apple в планах есть другие продукты для умного дома. В августе Гурман говорил, что компания работает над интеллектуальным дисплеем и устройством, сочетающим в себе функциональность Apple TV, камеры и HomePod. Тогда речь шла об их возможном выпуске в начале 2024 года, напоминает Engadget.