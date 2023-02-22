В конце января компания Xiaomi представила версию своей оболочки MIUI 14 на нескольких моделях смартфонов, а владельцам остальных поддерживаемых аппаратов оставалось только ждать. Теперь компания официально назвала дату выпуска MIUI 14 на большинстве своих устройств.
реклама
В официальной учётной записи MIUI в Твиттере сообщается, что релиз запланирован на 26 февраля. Этому будет посвящено онлайн-мероприятие и тогда же будут анонсированы международные версии смартфонов серии Xiaomi 13.
Xiaomi продолжает рекламировать оптимизацию производительности в MIUI 14. Программное обеспечение называется более лёгким и плавным.
Помимо внутренних улучшений, MIUI 14 получает обновлённый внешний вид с добавлением супериконок, изменением дизайна уведомлений и часов. Есть изменения и в галерее, где применяется алгоритм на основе ИИ для автоматического распознавания текстов на изображениях. Ещё Xiaomi усиливает безопасность и конфиденциальность при помощи средства проверки мошенничества и вредоносного кода в звонках и СМС, сообщает Nextpit.